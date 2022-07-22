Житель Мурманска убил сожительницу из-за того, что она слишком много выпила

Жителя Мурманска признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Преступление было совершено 12 октября 2021 года. Подсудимый выпивал вместе со своей сожительницей, отлучился из комнаты и, вернувшись, увидел, как пьяная женщина лежала на полу. Картина разозлила мужчину, и он ударил подругу кулаком в живот. Из-за полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном. Суд, учитывая опасность действий виновного, его личность и состояние в момент совершения преступления, приговорил его к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Ингушетии семь раз ударил ножом бывшую жену за отказ возобновить отношения.