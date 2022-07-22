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В Анапе 9 человек госпитализированы после посещения аквапарка

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Depositphotos

В мэрии Анапы заявили, что технический сбой в работе оборудования произошел в городском аквапарке, в результате чего увеличилась концентрация хлора в воде, госпитализированы девять посетителей, среди которых пятеро детей. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, в аквапарке «Золотой пляж» произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде. <…> Пострадавшим оказана вся необходимая помощь: госпитализированы 5 детей и 4 взрослых», — заявили в мэрии Анапы.

По поручению мэра города Василия Швеца на место незамедлительно выехал его заместитель по соцвопросам. Прокуратура в Краснодарском крае организовала проведение проверки.

Ранее в СУ СК по Волгоградской области заявили, что
29 июня 2022 года были задержаны исполнительный директор и оператор аквапарка в Волжском, в котором утонул 13-летний мальчик.

19-летнему и 21-летнему фигуранту предъявлены обвинения по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас они заключены под стражу.

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