Жителю Приморья, который до смерти избил жену и расчленил ее тело, вынесли приговор

В Приморском крае правоохранители собрали все доказательства для признания местного жителя виновным в убийстве жены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено в конце июня 2021 года. Подсудимый и его престарелая супруга поссорились по незначительному поводу, и мужчина начал избивать женщину, нанося ей удары по голове.

Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, злоумышленник ушел из дома, а после возвращения решил скрыть следы преступления. Для этого он расчленил тело убитой жены, некоторые части он выбросил в мусорные контейнеры. Другие останки женщины мужчина хранил дома, в ванной комнате. Они были обнаружены, когда дверь в квартиру взломали во время проведения следственно-оперативных мероприятий.

Суд приговорил фигуранта дела к 9 годам 7 месяцам лишения свободы, отбывать наказание он должен будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что под Курганом мужчина забил сожительницу совком, задушил ее и закопал тело в лесу.