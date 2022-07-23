Иммунолог Жемчугов: появление нового подвида омикрон-штамма — признак окончания пандемии

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил ТАСС, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 «кентавр» является признаком окончания эпидемии, и вводить дополнительные ограничения не потребуется

«Текущий всплеск «омикрона» — это «хвост» пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — пояснил он.

При этом врач рекомендовал людям с тяжелыми заболеваниями, лицам старшего возраста и тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, носить маски в общественных местах.

Эксперт добавил, что «кентавр» принципиально не отличается от вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о росте заболеваемости COVID-19 на всей территории России.