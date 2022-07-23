Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол РФ заявил, что КНДР усиливает ядерный потенциал, но не намерена... 13:46
Футболист сборной России Черышев заявил о переговорах... 13:45
Павел Прилучный довел до слез свою новую возлюбленную Зепюр... 13:45
Ученым центра «Вектор» удалось выделить штамм вируса оспы обезьян... 13:44
Лавров: Запад может заморозить валютные резервы любой страны, если она... 13:42
Лишенная гражданства РФ биатлонистка Жураускайте не считает себя... 13:40
12-летняя школьница села за руль автомобиля и погибла в ДТП 13:40
В Ленобласти девочке отрубили палец топором 13:38
В Воронеже выбирают место для памятника Юре Хою 13:35
Эд Ширан установил рекорд на Spotify по количеству... 13:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Эксперт Дайнеко: мошенники под видом соцопросов собирают данные о россиянах

close
100%
Depositphotos

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала РИА «Новости», что мошенники стали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей», чтобы создать базы данных потенциальных жертв.

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности» для дальнейшего обмана», — рассказала она.

Дайнеко объяснила, что интерес к соцопросам со стороны мошенников обусловлен тем, что в настоящий момент граждане стали более настороженно относиться к звонкам, смс и электронным письмам с упоминаниями о данных банковского счета. При этом на «социологические опросы», «исследования потребителей» отзываются более охотно.

Также эксперт рассказала, что стоимость такой базы зависит от количества указанных в ней жертв, а также от полноты сведений: не только в виде документов, но и оценке внушаемости и доверчивости опрошенных.

«Просто база, слитая или похищенная, из миллионов «строк» мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат. Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в России может заработать новый порядок возврата средств, похищенных мошенниками у граждан.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+