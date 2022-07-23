Эксперт Дайнеко: мошенники под видом соцопросов собирают данные о россиянах

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала РИА «Новости», что мошенники стали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей», чтобы создать базы данных потенциальных жертв.

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности» для дальнейшего обмана», — рассказала она.

Дайнеко объяснила, что интерес к соцопросам со стороны мошенников обусловлен тем, что в настоящий момент граждане стали более настороженно относиться к звонкам, смс и электронным письмам с упоминаниями о данных банковского счета. При этом на «социологические опросы», «исследования потребителей» отзываются более охотно.

Также эксперт рассказала, что стоимость такой базы зависит от количества указанных в ней жертв, а также от полноты сведений: не только в виде документов, но и оценке внушаемости и доверчивости опрошенных.

«Просто база, слитая или похищенная, из миллионов «строк» мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат. Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в России может заработать новый порядок возврата средств, похищенных мошенниками у граждан.