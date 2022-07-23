СК проверит жителей Приморья, устроивших самосуд над избившими старушку подростками

Местные жители Приморского края устроили самосуд над двумя подростками, которые избили пенсионерку, передает РЕН.ТВ.

В региональном СУ СК заявили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении грабителей. Также будет проверена информация о самосуде, наказание будет грозить и «мстителям».

Инцидент произошел в населенном пункте Дунай, где двое 16-летних подростков ворвались домой к пожилой женщине и потребовали у нее тысячу рублей. После этого они избили ее и записали свои действия на видео.

Вскоре группа местных жителей нашла подозреваемых и устроила над ними самосуд. Так, одного участника нападения подвесили за ноги, избили и привезли в квартиру старушки, где заставили извиняться на камеру. Снимавшего побои пенсионерки на камеру также нашли. Участники самосуда вывезли его на лодке в море и посадили на буй, после чего скрылись, оставив подростка одного. Молодого человека спасла полиция.