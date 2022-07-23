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В Тольятти участковый застрелил поднадзорного, защищая себя и сотрудницу ФСИН

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Depositphotos

Участковый застрелил поднадзорного в Тольятти после того, как тот завладел табельным оружием и направил его на полицейского, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствие установило, что участковый и инспектор филиала УФСИН прибыли для проверки состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции поднадзорного. При встрече с правоохранителями подозреваемый начал агрессивно вести себя и стал бить сожительницу и ребенка. Он не реагировал на требования прекратить свои действия и напал на сотрудников правоохранительных органов.

«Поднадзорный, применяя насилие, завладел табельным оружием участкового и, приведя его в боевую готовность, направил на сотрудника правоохранительного органа. Участковый пресек его действия, применив табельное оружие, в результате чего мужчина получил ранение, от которого скончался», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудник полиции сразу вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть поднадзорного.

В полиции добавили, что мужчина был осужден в 2019 году по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и находился под гласным административным надзором.

По данному факту возбуждено уголовное дело, также проводится комплекс действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины после применения им насилия в отношении представителей власти.

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