Туроператоры зафиксировали рост бронирований россиянами дорогих туров за границу

Туроператоры фиксируют рост бронирований российскими туристами дорогих туров за границу на осень и зиму, сообщает агентство «Прайм».

По данным представителей туриндустрии, спросом пользуются четырех- и пятизвездочные отели в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Таиланде, на Мальдивах и Филиппинах. Ранее россияне заказывали туры максимум на 2-3 недели вперед, теперь все чаще бронируют туры на осенне-зимний период, сообщает туроператор «Русский экспресс».

Большинство туристов, выбирающих пятизвездочные отели, — 67% — предпочитают отдых в Турции, на втором месте — ОАЭ (12%), на третьем — Мальдивы (11%), отмечает сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

В Anex Tour уточнили, что в Турции премиум-сегмент в данный сезон в первую очередь бронируют в Белеке, а летом — еще и в Бодруме. На Мальдивах популярностью пользуются resort-отели на островах, в ОАЭ – Дубай.

Россияне также выбирают премиум-туры в Сочи и Красную поляну, на Алтай и Байкал. В прошлом году уже к октябрю отели объявляли стопы продаж, указали в Anex Tour.

Ранее «Газете.Ru» рассказали о самых популярных курортах юга России, которые россияне выбрали на лето.