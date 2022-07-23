Во дворе жилого дома в Москве водитель доставки сбил 84-летнюю женщину

Во дворе жилого дома в Москве во время движения задним ходом водитель службы доставки сбил 84-летнюю пенсионерку, сообщает столичная прокуратура в официальном Telegram-канале.

ДТП произошло на улице Новая Башиловка. Водитель службы доставки во время движения задним ходом не заметил пожилую женщину. Даже после удара мужчина продолжил движение, из-за чего пенсионерка оказалась под машиной.

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Дело взято на контроль прокуратуры. По факту ДТП будет принято процессуальное решение, когда сотрудники правоохранительных органов выяснят все обстоятельства произошедшего.

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