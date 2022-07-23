В Челябинской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадали пятеро

В Челябинской области грузовик столкнулся с автобусом. В результате аварии транспортное средство, перевозившее девять пассажиров, перевернулось. Пять человек пострадали, сообщает региональное УГИБДД в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

23 июля 2022 года около 7:15 утра на подъезде к Екатеринбургу грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, из-за чего он перевернулся. В автобусе было девять пассажиров, пятерым понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Около места ДТП было организовано реверсивное движение.

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