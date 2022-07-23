Парламент Кубы одобрил проект Семейного кодекса, допускающий однополые браки

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы одобрили проект Семейного кодекса, который разрешает заключать однополые браки, усыновлять детей гомосексуальным парам и суррогатное материнство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Обсуждение законопроекта с населением проходило с февраля по апрель 2022 года. Было опрошено около 8,5 млн граждан, основавшись на мнении которых был составлен законопроект. 25-я версия документа подразумевает, что однополые пары смогут заключать брак и усыновлять детей, также разрешат суррогатное материнство.

Новый законопроект будет вынесен на референдум. Если за его принятие 25 сентября проголосует больше 50% населения, то будут одобрены изменения в Семейном кодексе.

Ранее палата представителей США закрепила право на однополые браки.