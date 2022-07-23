Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лавров: Запад может заморозить валютные резервы любой страны, если она... 13:42
Лишенная гражданства РФ биатлонистка Жураускайте не считает себя... 13:40
12-летняя школьница села за руль автомобиля и погибла в ДТП 13:40
В Ленобласти девочке отрубили палец топором 13:38
В Воронеже выбирают место для памятника Юрию Хою 13:35
Эд Ширан установил рекорд на Spotify по количеству... 13:34
Литва запретила патриарху Кириллу въезд на свою территорию 13:34
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 ракет... 13:32
Bild: Зеленский вновь пригласил в Киев Штайнмайера 13:31
В США считают, что им рано мечтать об истребителе седьмого... 13:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США сообщили о первых двух случаях заражения оспой обезьян среди детей

close
100%
Reuters

В Соединенных Штатах у двух детей была диагностирована оспа обезьян. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что один из детей из Калифорнии, а другой — младенец, который не является жителем США, однако тестирование он прошел в Вашингтоне.

Также отмечается, что дети здоровы и получают необходимое лечение. Сейчас специалисты выясняют, как они могли заразиться. По основной версии, это произошло через бытовую передачу.

Ранее инфекционист заявлял, что из-за сниженного иммунитета слизистой, которая очень нежная у детей до 16 лет, оспе обезьян легче проникнуть в их организм.

17 июля мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщала, что правительство города нуждается дополнительно в примерно 90 тыс. доз вакцины для борьбы с распространением оспы обезьян.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+