В Санкт-Петербурге мужчина спрыгнул с парашютом с 25-го этажа жилого дома

В Санкт-Петербурге ночью на 23 июля 2022 года молодой человек спрыгнул с парашютом с общего балкона, расположенного на 25-м этаже ЖК «Чистое небо», сообщает 78.ru.

Ночью жители многоквартирного дома увидели, что неизвестный мужчина спрыгнул с общего балкона с парашютом и приземлился на газон. Молодой человек не пострадал.

Жители многоквартирного дома убедительно попросили экстремала больше так не делать.

Ранее в Геленджике турист был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за оторвавшегося парашюта.