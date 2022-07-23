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В России зафиксировали почти 7 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Оперштаб: в РФ зафиксировали 6953 случая заражения коронавирусом за сутки

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России за сутки зафиксировали 6953 случая заражения коронавирусом, 38 человек скончались от последствий заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, число заболевших за пандемию превысило 18,5 млн, число летальных исходов составило 328 118. За сутки в стране выздоровели 4803 человека, госпитализированы 1200.

Более всего заболевших выявлено в Москве (1871) и Московской области (777).

Первым компонентом вакцины привились уже более 93 млн человек, проведено 88,9 млн полных курсов иммунизации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в РФ обнаружили первый случай заражения подвариантом BA.2.75 «омикрон»-штамма коронавируса, названным «кентавром». По мнению некоторых экспертов, «кентавр» может стать доминирующим в России, он отличается большей заразностью, однако менее патогенен, чем его предшественники.

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Коронавирус 2019-nCoV
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