В NASA порекомендовали космонавтам не заниматься онанизмом в невесомости

В NASA опасаются, что онанизм в невесомости может привести к нежелательной беременности женщин-космонавтов, сообщает New York Post.

Как оказалось, на станции должны соблюдаться строгие правила, согласно которым астронавтам запрещено заниматься сексом и онанизмом. В невесомости тяжело контролировать передвижение жидкостей, поэтому даже капля биологического материала мужчины может вызвать хаос. В команде есть и представители мужского пола, и женского. По этой причине есть вероятность, что все находящиеся на корабле женщины-космонавты могут забеременеть от одного и того же мужчины, сами того не осознавая. Из-за этого на станцию не отправляют порнографию.

Взять для изучения образцы спермы космонавтов, находящихся в невесомости, также не представляется возможным.

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