Daily Express: ночной кашель может быть симптомом развития рака толстого кишечника

Ночной непрекращающийся кашель может быть симптомом развитие рака толстого кишечника, также известного как колоректальный рак. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Согласно экспертам организации Cancer Research UK, кашель может свидетельствовать о том, что онкология распространилась на легкие. На прогрессирующей стадии колоректальный рак поражает именно этот орган.

Кроме того, сообщается, что помимо кашля у больного могут появиться одышка, инфекции нижних дыхательных путей, кашель с кровью и скоплением жидкости в грудной клетке и легких.

Также сообщается, что общими симптомами колоректального рака являются усталость, слабость и потеря аппетита.

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