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Экспертиза выявила превышение урана у сербских военных, пострадавших при бомбардировке НАТО

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РИА «Новости»

Сербский адвокат Срджан Алексич рассказал, что экспертиза выявила превышение в сотни раз содержания радиоактивного урана у двух сербских военнослужащих, пострадавших при бомбардировках НАТО в 1999 году, передает РИА «Новости».

По его информации, первый военный прослужил 200 дней в наземной зоне безопасности, расположенной вдоль границы между сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией, другим объектом исследования стала женщина из Белграда. Алексич назвал данные экспертизы «устрашающими не только для юга Сербии, Косово и Метохии».

Как отметила доктор из Италии Рита Челли, проводившая исследование, такое количество обедненного урана до сих пор не выявляли ни у одного военного или гражданского в мире. По ее словам, во всех выявленных металлах нашли следы урана-238, который происходит из снарядов, примененных НАТО в бомбардировках в Боснии и Герцеговине и Сербии. Врач выразила опасения, что такие последствия могли быть выявлены и в соседних странах — Албании и Северной Македонии. Так, сообщается, что нормальное содержание алюминия в литре крови не превышает 3,3 микрограмма, а у сербских военных обнаружили свыше 500 микрограммов, а иногда и до трех тысяч на литр. Уровень урана у гражданского населения находится на уровне 0,0053 единицы, а у пострадавших от бомбардировок он доходит до 10 микрограммов.

Ранее Алексич заявил, что НАТО отказалось нести ответственность за бомбардировки Югославии.

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