New York Post: Байден опасается ответных мер Путина на санкции в отношении России

Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона, потому что им позволяет это делать американский президент Джо Байден. Об этом пишет обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.

Как отмечает автор статьи, Запад после отправки вооружения Украине поздравлял себя с их единством, однако переоценил степень, в которой санкции влияют на Россию.

По его словам, все это время российский президент наблюдал за западными странами более внимательно, чем они за ним. Он знает, что европейский газ зависит от РФ и санкции фактически привели к росту цен на российские газ и нефть, подчеркивает он.

«Путин фактически становится еще богаче из-за санкций. И он знает, что пока мы готовы вооружить Украину относительно легкими боеприпасами, мы не будем вооружать их чем-то более тяжелым. Это из-за нашего страха перед тем, как он отреагирует, если мы это сделаем», — резюмировал Дуглас Мюррей.

22 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS (Army Tactical Missile System) для высокомобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), дальность которых составляет 300 км.

Он отметил, что позиция Байдена состоит в том, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны».