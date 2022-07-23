SHOT: певца Пьера Нарцисса похоронили в камерунской деревне Бонаматеке рядом с отцом

Певца Пьера Нарцисса похоронили в камерунской деревне Бонаматеке, сообщается в Telegram-канале «SHOT».

С музыкантом попрощались во время церемонии, отметив, что он объединил народы и страны в дружбе, музыке и любви.

Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе рядом с отцом и бабушкой, как того хотела мать музыканта. Его бывшая жена Валерия Калачева была против захоронения певца в Камеруне, однако ей пришлось смириться с волей родственников.

Напомним, исполнитель умер 21 июня 2022 года в Москве от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась из-за попыток родственников договориться друг с другом и бюрократической специфики отправки тела на другой континент.