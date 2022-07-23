Московская пенсионерка оттаскала полицейского за ухо за попытку задержать ее

В Москве 64-летняя пенсионерка напала на пытавшегося задержать ее полицейского, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Женщина живет в Раменках, по будням около метро продает носки на стихийной ярмарке. К ней подошли сотрудники полиции и сообщили, что это занятие незаконно, поэтому необходимо уйти. В ответ пенсионерка напала на полицейских. Одному она поцарапала лицо, его 25-летнего коллегу оттаскала за ухо.

У сотрудников правоохранительных органов диагностированы ушибы и ссадины.

Против женщины хотят возбудить уголовное дело за нападение на полицейских при исполнении.

Ранее житель Кузбасса напал на полицейских в туалете.