В Сочи временно закрыли пляжи из-за штормового предупреждения

Администрация Сочи сообщила, что городские пляжи закрыты для купания из-за надвигающихся дождей и рекомендовала отдыхающим временно отказаться от отдыха у воды и в горах. Об этом сообщается на официальном портале города.

Как говорится в сообщении, синоптики прогнозируют сильные дожди в городе с 18 часов.

Это, как отмечают в администрации, может привести к увеличению уровня воды в реках и водоемах с достижением неблагоприятных отметок, а также сходу селевых потоков.

Там добавили, что порывы ветра могут превысить 20 м/с, а над морем возможны смерчи.

Жителям и гостям курорта власти рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности, а водителей призвали до конца суток воздержаться от использования личного транспорта без крайней необходимости.

Утром 23 июля сообщалось, что сильный ливень в Сочи затопил участок федеральной автотрассы А-147, а также жилые дома и придомовые территории.