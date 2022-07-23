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В Якутии женщина вызвала полицию из-за желания ее сожителя уехать добровольцем в Донбасс

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Якутии женщина вызвала полицию, чтобы помешать своему сожителю уехать добровольцем в Донбасс, а потом написала заявление на участкового за предпринятые действия, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

В селе Амга 30-летняя Светлана Константинова сообщила участковому, что ее ранее судимый сожитель Александр Мыреев пытается проникнуть в дом ее матери, поскольку близкие запретили ему ехать добровольцем в Донбасс. Сотрудник полиции приехал на место происшествия, но женщина отказалась писать заявление на своего молодого человека. Однако она рассказала, что давно хочет уйти от сожителя, так как он проявляет агрессию.

Через несколько дней участковый случайно увидел Александра Мыреева и решил попросить его перестать беспокоить Светлану Константинову. Тогда женщина написала заявление уже на сотрудника полиции, указав, что он преследует ее сожителя. В отношении участкового проводится служебная проверка, его подозревают в превышении полномочий.

Ранее в Тольятти участковый застрелил поднадзорного, защищая себя и сотрудницу ФСИН.

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