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СБУ вынудила крымских татар в Херсонской области отказаться от проведения митинга

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) заставляла переехавших в Херсонскую область крымских татар отказаться от проведения митинга против полицейского произвола, когда Украина контролировала регион. Об этом говорится в документах СБУ, которые имеются в распоряжении РИА «Новости».

Согласно документам, проживающие в Херсонской области крымские татары Эльдар Зиадинов и его отец Шавкат Зиадинов были возмущены тем, что Зиадинова-младшего полиция пытается выставить виновным в тяжком преступлении, которого он не совершал. Чтобы придать огласке, по их мнению, противоправные действия, они планировали провести мирный митинг.

Сообщается, что после беседы с оперсотрудником службы безопасности Украины мужчины отказались от этой идеи и решили обратиться к адвокату, а не делать публичных действий. Отмечается, что митинг якобы мог склонить местных крымских татар к «действиям, направленным на насильственную смену или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти».

Накануне РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщало, что служба безопасности Украины планирует провести зачистку нелояльных Киеву жителей Николаева.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что бойцы территориальной обороны вместе с сотрудниками службы безопасности Украины обходят дома в городе Середина-Буда Сумской области для выявления жителей с пророссийскими взглядами, а затем похищают их.

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