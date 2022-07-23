Во время купания в Неве мужчина прыгнул в воду на подростка и сломал ему позвоночник

В Санкт-Петербурге во время купания в Неве мужчина случайно ударил по спине 13-летнего ребенка и сломал ему позвоночник, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 22 июля 2022 года подросток купался вместе с родителями. Отец пострадавшего рассказал, что с пандуса на его сына прыгнул неизвестный молодой человек, который не заметил в воде ребенка.

У подростка диагностировали переломом грудного позвонка.

Родители заявление в полицию не написали.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, пристававшего к детям на пляжах.