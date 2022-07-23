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В Германии над зданием парламента впервые подняли радужный флаг ЛГБТ-сообщества

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Christoph Soeder/picture alliance/Getty Images

В Германии над бундестагом впервые подняли флаг ЛГБТ в честь гей-парада, который проходит в Берлине 23 июля, сообщает газета Berliner Zeitung.

Сообщается, что флаг развивается на юго-западной башне здания бундестага в Берлине с самого утра, еще два радужных полотнища расположены с восточной и западной сторон. Поводом является гей-парад. Ожидается, что в нем примут участие сотни тысяч человек.

В апреле 2022 года МВД ФРГ официально разрешило поднимать флаг ЛГБТ-сообщества перед государственными учреждениями или на них, поэтому этот символ впервые был поднят над бундестагом.

Ранее депутаты горсовета Белграда потребовали запретить ЛГБТ-шествие в городе.

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