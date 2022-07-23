СМИ заметили Романа Абрамовича на церемонии подписания соглашения по зерну в Турции

Российский бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашения о вывозе украинского зерна через Черное море в Стамбуле. Об этом пишет агентство Reuters и итальянская газета Ansa.

Reuters и Ansa опубликовали фотографии, на которых запечатлен российский бизнесмен.

«Роман Абрамович также присутствовал на церемонии подписания соглашения по зерну во дворце Долмабахче в Стамбуле в присутствии генсека ООН [ Антониу] Гутерриша, президента Турции [Реджепа Тайипа] Эрдогана», — пишет Ansa.

По данным СМИ, Абрамович сидел в первых рядах кресел в зале, подготовленном для церемонии, где Россия и Украина отдельно подписали соглашение.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которая предполагает снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, он заработает через две недели. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.