YouTube вернул удаленный выпуск «Масяни» про Санкт-Мариубург

Мультипликатор Олег Куваев сообщил, что видеохостинг YouTube вернул удаленный выпуск мультсериала «Масяня» про Санкт-Мариубург. Об этом он написал в своем Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

«Мульт вернули! Спасибо огромное за поднятый шум! Поэтому так быстро», — написал он.

По его словам, выпуск удалили утром 23 июля из-за жалобы некого Соболева на копирайт, «дескать картинка Исакия срисована с его личной фотографии».

«Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться. То есть претензия крайне сомнительная. Хотя фотки из интернета, конечно, использовались, а как иначе нарисовать? По памяти? Нарушений в этом нет», — отметил он.

Ранее в марте Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту студии mult.ru, которая создала мультипликационный проект «Масяня», следует из публикации на сайте ведомства.

По информации реестра, доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.