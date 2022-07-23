Климатолог оценил вероятность прихода в Москву 40-градусной жары

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин заявил, что аномальная жара, установившаяся в Европе, может добраться и до Москвы. Об этом он сообщил радио Sputnik.

«Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая», — сказал он.

По его словам, эта вероятность достаточно быстро повышается, так как на территории РФ теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе.

Ранее сообщалось, что с приближением отрога высокого давления с запада в центральной России станет теплее, осадки прекратятся, однако, жары, как в в Западной Европе, ожидать не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже 22 июля стартует антициклонный режим погоды. Температура воздуха в этот день прогреется до +25-27°C. В субботу, 23 июля, ожидается +27-29°C. 24 июля столбики термометра поднимутся до +28-30°C.

Он добавил, что июль в Московском регионе мог показаться слишком дождливым, однако выпало 40% от месячной нормы.