Роспотребнадзор: в РФ отсутствуют новые подтвержденные случаи оспы обезьян

Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба. Об этом он сообщил на брифинге.

До этого сообщалось, что новые симптомы оспы обезьян, включая язвы во рту и мышечные боли, перечислила международная группа врачей. Из-за частых поражений половых органов и неспецифической сыпи оспу можно спутать с сифилисом и другими ЗППП, предупреждают они — пациентам с такими симптомами стоит как можно скорее обратиться к врачу, а специалисту — проверить, нет ли у пациента оспы обезьян. Работа была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.