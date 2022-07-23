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Депутат Леонов назвал «политическим решением» объявление оспы обезьян ЧС международного масштаба

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Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, чтобы отвлечь мировое сообщество от специальной военной операции на Украине и «нагнать жути».

«Как показала практика и ситуация с коронавирусной инфекцией, ВОЗ зачастую принимает политические решения в интересах тех или иных европейских стран. Считаю, что данное решение было принято именно по политическому мотиву, чтобы нагнать жути среди мирового сообщества. Понятно, что сейчас нужны определенные отвлекающие действия с учетом нашей спецоперации на Украине и таким образом определенная медийная повестка сдвигается в сторону, как говорит ВОЗ, очень больших проблем с оспой обезьян», — сказал он.

Леонов добавил, сейчас в России не требуется внедрения дополнительных мер по защите населения от оспы обезьян, но на случай массового распространения заболевания уже подготовлены вакцины.

«В России, насколько я знаю, был зафиксирован случай, но у нас подготовлены вакцины, которые будут работать от оспы обезьян, на случай, если действительно эта инфекция начнет массовое распространение. Наша страна к этому готова, никаких дополнительных мер не требуется, помимо общих противоэпидемических мероприятий, которые сейчас действуют на территории Российской Федерации», — заключил депутат.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба. По его словам, с учетом ряда факторов было принято решение «объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе».

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