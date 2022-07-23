Shot: полиция прекратила концерт группы Anacondaz в Перми

Полицейские пришли на концерт группы Anacondaz в Перми, сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что стражи порядка поднялись на сцену после нескольких песен. Всех зрителей попросили выйти из зала. Официальная причина отмены концерта не называется.

Ранее в Екатеринбурге в последний момент отменили концерт, который должен был пройти в «Теле-Клубе». Вечеринка называлась Pauzern Picnic, выступить на ней должна была группа Anacondaz, которая, по сообщениям СМИ, входит в «черный список» групп, выступления которых в России не рекомендованы.

Тогда руководство клуба пояснило, что лишь предоставило площадку, при этом к самому концерту не имеет никакого отношения. Мэрия Екатеринбурга добавляла об отсутствии согласования мероприятия. После выступление пытались перенести на другую площадку, но полиция приехала и туда.

Также ранее певица Манижа провела концерт, несмотря на отмену.