В Невском районе Петербурга скончался мужчина с раной ягодицы, пишет «Фонтанка.ру».

Судя по записям с камер видеонаблюдения, уже раненного 50-летнего мужчину доставили к медицинскому учреждению на «Газели». Он самостоятельно вышел из автомобиля, но упал буквально через 20 метров. Водитель попросил помощи у медиков. Спустя 2 часа пострадавший скончался в больнице.

Как выяснилось, «Газель» принадлежит 52-летнему гражданину, проживающему у станции метро «Пролетарская». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Омске правоохранители выяснили, что местный житель накануне самоубийства угрожал своей матери и убил прохожего. Об этом в интервью рассказал руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по региону Юрий Макарьев.

По данным ведомства, 4 июля 2022 года рядом с железной дорогой в Ленинском округе было обнаружено тело убитого 54-летнего мужчины. В тот же день на железнодорожных путях также было найдено тело погибшего под колесами поезда 45-летнего мужчины.