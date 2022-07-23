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Коммунальные службы возобновили подачу воды во всех районах Мариуполя

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Depositphotos

Во всех четырех районах Мариуполя возобновлена подача воды по центральным водоводам, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в городе Мариуполе Владимира Шеханина.

По его словам, водоснабжение налажено в Приморском, Октябрьском и Кальмиусском районах. Также вода подается на левый берег города.

«То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех [многоэтажных домах — «Газета.Ru»] есть вода», — рассказал Шеханин.

Начальник аварийной службы добавил, что вода временно подается под ограниченным давлением, так как большое количество сетей разрушено в результате боевых действий.

Ранее Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщал, что Металлургический комбинат им. Ильича и металлургический завод «Азовмаш» планируют восстановить не ранее лета 2023 года. По словам Иващенко, промышленный потенциал города должен быть высоким, а для этого необходимо восстановить металлургические предприятия.

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