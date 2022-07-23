Коммунальные службы возобновили подачу воды во всех районах Мариуполя

Во всех четырех районах Мариуполя возобновлена подача воды по центральным водоводам, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в городе Мариуполе Владимира Шеханина.

По его словам, водоснабжение налажено в Приморском, Октябрьском и Кальмиусском районах. Также вода подается на левый берег города.

«То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех [многоэтажных домах — «Газета.Ru»] есть вода», — рассказал Шеханин.

Начальник аварийной службы добавил, что вода временно подается под ограниченным давлением, так как большое количество сетей разрушено в результате боевых действий.

Ранее Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщал, что Металлургический комбинат им. Ильича и металлургический завод «Азовмаш» планируют восстановить не ранее лета 2023 года. По словам Иващенко, промышленный потенциал города должен быть высоким, а для этого необходимо восстановить металлургические предприятия.