TMZ: лимонная акула едва не оставила без пальца рыбака из США

В штате Флорида, в США, акула чуть не откусила палец рыбаку, сообщает TMZ.

По информации издания, Бретт Ридер отправился на рыбалку на катере вместе с семьей. Мужчина поймал полутораметровую лимонную акулу и решил вытащить ее на борт катера, однако она вцепилась рыбаку в мизинец.

Мужчина добрался до берега, где его госпитализировали при помощи санавиации. Врачам удалось спасти палец, но теперь Ридера ждет долгий период восстановления. Позже рыбак рассказал журналистам, что усвоил урок и в следующий раз просто отпустит акулу.

Ранее сообщалось, что 1 июля акула откусила руку и ногу женщине. От болевого шока пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. Известно, что женщина была гражданкой Австрии и не являлась туристкой: она постоянно проживала в Египте последние несколько лет и была замужем за египтянином. Известно, что погибшая женщина пыталась руками отбиваться от акулы.