В Брюсселе заявили, что маневры НАТО в Черном море являются плановыми

Маневры НАТО Sea Breeze — 2022 в Черном море носят плановый характер и проходят возле болгарского порта Варна на большом расстоянии от украинского побережья. Об этом ТАСС сообщил военный источник в Брюсселе.

«Эти учения носят плановый характер, нацелены на отработку военной совместимости и никак не связаны с российской агрессией на Украине. Они проводятся в болгарских водах на значительном удалении от северной части Черного моря», — сообщил он.

Ранее государственная пограничная служба Украины обнародовала подробности совместных учений с НАТО Sea Breeze-2022.

Отмечается, что украинские пограничники примут участие в морском, сухопутном и авиационном компонентах учений. Они будут учиться работать с представителями других составляющих сил безопасности Украины и стран Североатлантического альянса.

Отмечается, что в маневрах будут задействованы девять кораблей и катеров, а также отделы специальных действий всех отрядов Морской охраны Госпогранслужбы. Морские суда будут вести артиллерийские стрельбы, а также отрабатывать действия при нападении и обороне.

Помимо прочего, военные примут участие в операциях по спасению людей, поиску судна условного противника, противодействию незаконной миграции и т.д.