Из-за ливня в Сочи река Бзугу вышла из берегов

В администрации Сочи проинформировали о том, что из-за сильного ливня река Бзугу вышла из берегов. Кроме того, оказались подтоплены первые этажи зданий, вокзал и гипермаркеты. Об этом сообщает RT.

Согласно имеющейся информации, от стихии больше всего пострадали Хостинский и Центральный районы. По данным синоптиков, в городе из-за грозового фронта могут возникнуть смерчи, в порывы ветра составят 20 м/с. Как передает ТАСС, также были подтоплены электростанции, что привело к отключению электроэнергии.

До этого сообщалось, что уровень воды в реке Бзугу в Сочи приблизился к опасным отметкам из-за сильного дождя.

«На реке Бзугу среагировал датчик — вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели», — сказали в администрации.

Ранее администрация Сочи сообщила, что городские пляжи закрыты для купания из-за надвигающихся дождей и рекомендовала отдыхающим временно отказаться от отдыха у воды и в горах.