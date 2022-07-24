Для россиян составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в торговле

Ко Дню работника торговли сервис Работа.ру проанализировал базу вакансий и составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в сфере торговли — в исследовании учитывались зарплаты руководящих должностей и сотрудников среднего звена. Результаты имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Средняя зарплата специалиста в сфере торговли составляет 42 тыс. рублей по России. При этом средние зарплаты по отрасли могут сильно отличаться от региона к региону и должности.

Например, самые высокие зарплаты предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе, где средняя зарплата составляет 89 тыс. рублей. В Хакасии средняя зарплата составляет 53 тыс. рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае и Москве — 51 тыс. рублей.

По данным аналитиков Работа.ру, самые высокие зарплаты в отрасли торговли ожидаемо получают специалисты на руководящих позициях. Таким кандидатам в среднем по России предлагают 114 тыс. рублей. Также высокие зарплаты платят дизайнерам, работающим в отрасли торговли: их месячный доход в среднем по России составляет 90 тыс. рублей. Чуть меньше получают управляющие магазинов — их средняя зарплата равна 85 тыс. рублей.

Менеджеры в сфере торговли получают 75 тыс. рублей, а торговые представители — 74 тыс. рублей. Кависты, или специалисты по алкоголю, могут получать среднюю зарплату в размере 70 тыс. рублей.

Ранее был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых строительных вакансий в России.