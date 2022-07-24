Стало известно, какие товары для автомобиля россияне покупают чаще всего

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру проанализировал спрос на автотовары в июле 2022 года и сравнил эти цифры с аналогичным периодом за 2021 год. Результаты исследования имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

В середине лета спрос на автоаксессуары в России вырос на 26%, на автохимию — на 66%, а на автосервисное оборудование — на 30%.

В регионах наибольший рост покупательского интереса на автоаксессуары зафиксирован в Челябинске (105%) и Новосибирске (105%), Ростове-на-Дону (81%), Краснодаре (71%), Самаре (69%), Казани (61%), Екатеринбурге (49%), Волгограде (43%), Омске (39%), Перми (28%), Санкт-Петербурге (27%), Нижнем Новгороде (26%), Воронеже (19%) и Москве (13%).

Автохимию по стране чаще покупали в Омске (273%), Перми (257%), Волгограде (166%), Воронеже (150%), Самаре (133%), Екатеринбурге (93%), Нижнем Новгороде (71%), Челябинске (63%), Москве (58%), Санкт-Петербурге (50%), Казани (48%), Краснодаре (31%), Ростове-на-Дону (25%), Новосибирске (19%).

В июле спрос на автосервисное оборудование вырос в Нижнем Новгороде (71%), Волгограде (68%), Казани (60%), Воронеже (52%), Самаре (51%) и Омске (51%), Перми (46%), Краснодаре (35%), Челябинске (26%), Санкт-Петербурге (24%), Москве (20%), Ростове-на-Дону (17%) и Новосибирске (17%), а также Екатеринбурге (16%).

В топ товаров по стране вошли ниппели для бескамерных шин, стеклодомкраты, ремонтные шины, антифризы, очистители тормозных дисков и двигателя, противооткатные упоры, моторное масло, силиконовые смазки, салфетки из микрофибры, набор предохранителей, а также аптечки, автолампы и наборы для защиты салона.

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