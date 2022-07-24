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В Греции горят национальный лесной парк Дадия и остров Лесбос

Два сильных лесных пожара бушуют в Греции — на северо-востоке страны горит национальный парк Дадия-Лефкими-Суфлион в районе Эврос, и горит остров Лесбос в Эгейском море, где пришлось эвакуировать туристов и местных жителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что премьер-министр страны Кириакос Мицотакис приехал в единый координационный центр операций и кризисного управления министерства климатических кризисов и гражданской защиты.

Правительственная группа под руководством министра климатического кризиса и гражданской защиты Христоса Стилианидиса планирует посетить район Дадия, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, а также улучшить координацию с местными властями.

Отмечается, что пожар в национальном парке Дадия-Лефкими-Суфлион начался во второй половине дня в четверг, 21 июля. На сегодняшний день, основные усилия пожарных сосредоточены на его тушении.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что жара унесла жизни более 500 граждан страны.

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