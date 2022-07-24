Диетолог назвала категории людей, которым нельзя есть мясо

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что мясо не стоит есть людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также имеющим проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщает URA.RU.

«Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания. Так как это высокобелковый продукт. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион», — рассказала Писарева.

Она добавила, что для некоторых заболеваний существует запрет только на определенные виды мяса. Например, при повышенном холестерине или проблемах с сердечно-сосудистой системой не стоит есть жирные сорта мяса.

Ранее диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, какие продукты могут провоцировать развитие рака.

Она подчеркнула, что частое употребление некоторых продуктов способно вызвать разные заболевания, в том числе рак кишечника и желудка.