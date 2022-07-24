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МЧС: один человек погиб в результате залпового ливня в Сочи

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что один человек погиб из-за залпового ливня, обрушившегося на Сочи в субботу вечером. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждена гибель одного человека», — рассказали в региональном главке ведомства.

Ранее в Сочи прекратился ливень, вызвавший подтопление нескольких районов города, кроме того — уровень воды в городе начал снижаться.

По данным экстренных служб, в городе подтопленными остаются участки на улице Гагарина, где сотрудники пожарной службы уже откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи. В МЧС уточнили, что пока не получили других заявок на откачку воды.

До этого в Сочи, пострадавшем от разгула стихии, начались работы по ликвидации последствий непогоды. Это вторая попытка очистить город после начала ливней — впервые специалисты начали ликвидацию последствий в субботу, 23 июля.

Согласно имеющейся информации, от стихии больше всего пострадали Хостинский и Центральный районы Сочи. По данным синоптиков, в городе из-за грозового фронта могут возникнуть смерчи, в порывы ветра составят 20 м/с.

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