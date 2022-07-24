Глава Сочи Копайгородский: последствия непогоды будут ликвидированы к утру 24 июля

Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что власти города рассчитывают ликвидировать все последствия сильных ливней, которые обрушились на город в ночь на воскресенье, к утру 24 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы задействовали все возможные силы — это больше тысячи специалистов, больше 400 единиц техники. Работы будем вести всю ночь, штаб работает круглосуточно, спать из городских служб сегодня не будет никто! Мы обязуемся справиться к утру», — написал Копайгородский.

Он подчеркнул, что «пока окончательно прогноз неблагоприятных погодных явлений с территории курорта не уходит».

Ранее в МЧС заявили, что в Сочи прекратился ливень, вызвавший подтопление нескольких районов города, кроме того — уровень воды в городе начал снижаться.

По данным экстренных служб, в городе подтопленными остаются участки на улице Гагарина, где сотрудники пожарной службы уже откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи. В МЧС уточнили, что пока не получили других заявок на откачку воды.