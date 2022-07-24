Россиянам объяснили, чем грозит чтение чужих личных сообщений

Юрист Елена Кудерко рассказала, что за нарушение тайны личной переписки —непоколебимой конституционной гарантией каждого — полагается штраф. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, получение доступа к чужим личным данным — это преступление, предусмотренное статьей 138 Уголовного кодекса —«нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

Она добавила, что если человек получил доступ к чужим сообщениям, то уже в этот момент преступление считается совершенным.

За него предусмотрен штраф в размере до 80 тыс. рублей или общественные работы, рассказала юрист.

Кудерко подчеркнула, что закон также распространяется на родственников, кроме тех случаев, когда подразумевается доступ родителей к переписке детей.

Ранее юрист адвокатского бюро Nordic Star Артем Берлин напомнил, что тем, кто оскорбляет соседей в чатах, может грозить штраф до 10 тыс. рублей.

Берлин предупредил, что статья административного кодекса о публичных оскорблениях предусматривает штраф для физических лиц в размере 5-10 тыс. руб.