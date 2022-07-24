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Глава администрации Харьковской области Ганчев заявил, что 90 школ готовы принять учеников

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Pixabay

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что 90 школ на освобожденных территориях готовы принять учеников к новому учебному году, сообщает ТАСС.

«Чисто технически нельзя сейчас на 100% сказать, сколько школ мы сможем подготовить к аккредитации. Если говорить о том, какие школы готовы принять учеников — это порядка 90 школ по всей территории области, которая находится под нашим контролем», — заявил Ганчев.

По его словам, существуют сложности с аккредитацией и переподготовкой преподавательского состава.

«Уже оговорили упрощенную схему, каким образом украинские педагоги смогут переквалифицироваться для российской системы образования. Я думаю, процентов 30 к 1 сентября мы успеем аккредитовать», — пояснил Ганчев.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе начали выплачивать пенсии в российских рублях.

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