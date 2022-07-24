В Калифорнии из-за лесных пожаров власти эвакуируют 6 тыс. человек

В Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров власти эвакуируют шесть тысяч человек, сообщает Associated Press.

Очаг мощного пожара расположен поблизости Йосемитского национального парка — одного из наиболее посещаемых природных парков Соединенных Штатов. Из-за возникшего здесь пожара более двух тысяч домов и организаций поблизости остались без электричества.

Площадь пожара к утру субботы, 23 июля, составляла 26,5 кв. км, по данным управления Калифорнии по лесному хозяйству и пожарной охране. В связи с увеличением площади возгорания, местные власти проводят эвакуацию шести тысяч местных жителей.

Ранее стало известно, что два сильных лесных пожара бушуют в Греции — на северо-востоке страны горит национальный парк Дадия-Лефкими-Суфлион в районе Эврос, и горит остров Лесбос в Эгейском море, где пришлось эвакуировать туристов и местных жителей.

Отмечается, что пожар в национальном парке Дадия-Лефкими-Суфлион начался во второй половине дня в четверг, 21 июля. На сегодняшний день основные усилия пожарных сосредоточены на его тушении.