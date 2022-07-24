В Туркмении из-за аномальной жары поезда снизят скорость

В Туркмении из-за аномальной жары национальный перевозчик принял решение снизить скорость поездов, сообщает издание Туркменпортал со ссылкой на туркменского оператора железных дорог.

«Туркменские железные дороги» снизят скорость поездов в связи с тем, что из-за сильной жары стальные рельсы и другие металлические детали путей начинают перегреваться и расширяться, из-за чего поезд, двигающийся на высокой скорости, может съехать с рельс.

Подобные ограничения по причине аномально жаркой погоды также были введены в соседнем Узбекистане.

По данным Туркменпортала, в пятницу, 22 июля, были побиты температурные рекорды сразу в нескольких регионах Туркмении, самая высокая температура зарегистрирована в Койтендаге — в тени температура выросла до 47,2℃.

Ранее климатолог оценил вероятность прихода в Москву 40-градусной жары.