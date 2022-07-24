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Иммунолог Жемчугов: пандемия COVID может закончиться из-за подвида омикрона «кентавр»

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Tim Ireland/Global Look Press

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрона «кентавр», он является «живой вакциной». Об этом сообщает РИА «Новости».

Жемчугов уточнил, что новый распространяющийся вариант коронавируса «кентавр» можно назвать «живой вакциной». Он более заразный и быстро «проиммунизирует» население, считает врач.

«И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть», — добавил Жемчугов.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что переход коронавирусной инфекции в форму сезонного заболевания потребует времени, процесс может занять от года до трех лет.

По оценкам Альтштейна, переход коронавируса в сезонное состояние может занять от года до трех лет.

До этого врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко заявила, что инфицированный новым вариантом коронавируса «кентавр» способен заразить до 16 человек.

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