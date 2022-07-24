Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лавров рассказал о совместных планах России и Эфиопии 12:37
Трамп заявил, что США терпят одно унижение за другим... 12:37
«Хуже передач на «Матч ТВ» только луки Тины»: Собчак высмеяла... 12:36
В Москве чуть не изнасиловали 15-летнего тату-мастера 12:35
В Петербурге появился новый «мост глупости»... 12:35
Кучера высмеял запрет Эстонии на концерты «Руки... 12:33
ВС РФ полностью уничтожили роту украинских солдат под Артемовском 12:32
Подросток-токсикоман и его друг открутили медные детали локомотива... 12:31
Американца взяли на работу в Google с 39 попытки 12:31
«Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую компанию Eni... 12:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Диетолог объяснила, от чего зависит количество кофеина в кофе

Диетолог Герасимова: количества кофеина в кофе зависит от способа приготовления

close
100%
Freepik.com

Диетолог Наталия Герасимова рассказала, что количество кофеина в кофе зависит от способа его приготовления, а также от того, сублимированный кофе или зерновой. Об этом сообщает URA.RU.

«Количество кофеина в кофе зависит от метода приготовления. Если кофе приготовлен с помощью холодной воды, то кофеина будет больше, потому что он уходит в раствор при холодной температуре. А если вы заливаете кофе кипятком, то кофеина будет в растворе меньше, но это не значит, что он полностью отсутствует», — рассказала диетолог.

По ее словам, в растворимом кофе изначально содержится более высокая концентрация кофеина, чем в зерновом. Это связано с тем, что произошла сублимация на первоначальном этапе.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что кофе возбуждает центральную нервную систему, регулярное злоупотребление напитком может привести к изменению эмоционального фона, вспышкам раздражительности и агрессии.

Специалист отметил, что лучше всего выпивать в день не более двух-трех чашек кофе, лучше пить напиток в первой половине дня.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+