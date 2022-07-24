АТОР: турпоток в Европу из РФ сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туристический поток из России в Европу в текущем году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок по сравнению с 2019 годом, сегодня туристы отдают предпочтение отдыху в Турции и внутри России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас турпоток в Европу из России оценочно равен нескольким десяткам тысяч», — рассказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что большинство туристов в текущий момент следуют в европейские страны через Финляндию, а также летят туда через Стамбул и Дубай.

По словам главы АТОР, в 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, ездили с туристическими целями плюс-минус миллион туристов из России, а Европа в целом занимала лидирующее положение — то есть общий поток в европейские страны был больше, чем в одну Турцию. В 2020–2021 годах Европы практически не было на туристическом рынке.

Ранее АТОР назвала консульство Италии самой лояльной к россиянам дипмиссией.