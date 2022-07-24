В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары.

«Местами в Москве ожидается сильная жара +30...32°С», — следует из данных на сайте учреждения.

Предупреждение будет действовать с 12.00 мск до 18.00 мск 24 июля.

Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин предупредил, что аномальная жара, установившаяся в Европе, может добраться и до Москвы. По его словам, эта вероятность достаточно быстро повышается, так как на территории РФ теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе.

До этого специалисты прогнозировали наступление нетипичной для российских регионов жары в начале августа. Аномальные погодные условия будут наблюдаться во многих регионах России, но в Сибири они будут наиболее заметны. В начале августа в эту часть страны придет резкая жара.